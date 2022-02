Pantegane a Ortigia, il gatto se la svigna VIDEO

Siracusa - Topi in Fontana, così minacciosi da far allontanare pure quello che sembra un gatto, inquadrato nella parte bassa del video, diffuso ieri sera sui social network. E’ vero che i roditori a Ortigia ci sono sempre stati, come commenta qualche utente, ma non è un buon motivo perché continuino a restarci, specie ora che il capoluogo aretuseo è candidato a Capitale italiana della cultura.