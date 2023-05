Paola Caruso pubblica la prima foto del figlio, dopo il delicato intervento

Paola Caruso, operato il figlio Michele: «Ora bisogna pregare», ecco la prima foto dopo l'intervento in ospedale

Paola Caruso ha pubblicato la foto del figlio Michele dopo l'intervento chirurgico a cui si è sottoposto. «Michele operato, bisogna pregare», scrive su Instagram.

Il piccolo ha 4 anni e dopo l'"incidente in Egitto" non riusciva più a camminare liberamente se non con un tutore. La disperazione della mamma ha commosso il web e i telespettatori. Scopriamo insieme i dettagli.

Paola Caruso e l'incidente del figlio

La speranza per la showgirl Paola Caruso è che il figlio riprenda a camminare senza tutore. L'intervento è terminato con successo e ora la lenta ripresa. Un farmaco iniettato in Egitto dopo l'influenza gli ha danneggiato la mobilità. Paola ne ha parlato in diverse interviste, tra cui quella a Verissimo che ha commosso migliaia di telespettatori.

Il messaggio di speranza

«Un ringraziamento speciale con tutto il mio cuore a tutti coloro che hanno reso realtà la speranza di Michele di camminare. A Silvia @verissimotv per essermi stata accanto in tutto questo percorso per avermi dato la forza e il supporto per affrontare tutto questo. Al dottore @nunziocatena1 per avere operato Michele con tanta professionalità,umanità e rispetto e un GRAZIE A TUTTO IL GASLINI DI GENOVA @ospedale.gaslini. Ora bisogna solo pregare che Michy risponda con il tempo e la fisioterapia… forza amore mio sei più forte anche di me», scrive su Instagram.