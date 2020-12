Paolo Rossi, il bomber del new deal

Siamo la generazione che ha conosciuto Paolo Rossi quando indossava ancora la maglia del Lanerossi. Costoni larghi, bianchi e rossi, quella del Vicenza era una maglia riconoscibilissima tra le figurine Panini dell’album Calciatori. Poi il grande salto nella Juventus di Gianni Agnelli. E poi, infine, la leggenda.

Ma non stiamo scrivendo per raccontare il suo curriculum calcistico. Già tanto sarà stato speso in inchiostro e battute da tastiera per tracciare la sua carriera.

Rossi ha veramente segnato un’epoca, una pagina di storia che ancora oggi ricordiamo a memoria, anzi, a menadito, attimo dopo attimo, minuto dopo minuto, fino al triplice fischio di un arbitro che, oggi, senza aiuto del Var, ha decretato la fine dei giochi di Pablito sul rettangolo della vita. Si è detta ogni cosa del campione, è vero: dei 6 goal al mondiale, del liscio sul passaggio di Tardelli contro il Brasile, di lui che aspettava la palla e non l’andava a cercare. Ma del riscatto dell’Italia intesa come nazione, altro che della nazionale di calcio, nei confronti di un Mondo che non ci considerava neanche per la manifattura e a cui stavamo poco simpatici si è sbandierato pure troppo poco.

La verità è anche questa.

Dopo il Boom degli anni 60, la crisi petrolifera dei 70, gli anni dei Mondiali dell’ottantadue arrivarono come una doccia gelata su di un popolo accaldato non dalle temperature estive, ma dai fermenti sociali portati a temperatura di ebollizione da fabbriche chiuse, cassa integrazione per migliaia di operai, disoccupazione alle stelle ed economia alla canna del gas. Una doccia gelata, appunto, questo momento di gioia collettivo, per prendere coscienza del sogno italiano, grazie alla vittoria della coppa del mondo, e svegliarsi col sorriso in bocca dopo tante sofferenze.

L’Italia dei mondiali di Pablito era questa. Ecco perché Paolo Rossi divenne per tutti, popolo e politica, uomo della Provvidenza. L’uomo della svolta. Il Bomber del New Deal.