Paolo Rossi, l’ultimo messaggio: “Stavolta vinciamo da casa". VIDEO

"Non muovetevi, state a casa con le vostre famiglie". Le poche parole registrate su Facebook da Paolo Rossi solo qualche mese fa, ad aprile, come testimonial della campagna di sensibilizzazione #iorestoacasa. "Mi raccomando, questa volta il Mondiale lo vinciamo senza mettere il naso fuori – aggiunse intervistato per l’occasione dai giornali, prima di ritirarsi dalle scene -, la mia storia lo insegna: nulla è impossibile per questo Paese. L’Italia è grande soprattutto quando la sfida sembra impossibile, sappiamo tirare fuori risorse impensabili. I dottori e gli infermieri oggi sono i veri bomber, io questa volta devo fare il mediano, insieme a tutti voi, e restare a casa per difendere il risultato. Niente colpi di testa o dribbling, la fantasia lasciamola a chi cura e chi cerca un vaccino, noi rimaniamo uniti come una vera squadra. Possiamo ripetere il miracolo del 1982 e vincere insieme quest’altro Mondiale".