Papa Francesco a Che Tempo Che Fa: Non sono un uomo solo

Città del Vaticano - Parla di cultura dell'indifferenza Papa Francesco ospite in collegamento di Che Tempo Che Fa intervistato da Fabio Fazio. "Non sono un campione di pesi, sopporto il male del mondo insieme alle donne e agli uomini di Chiesa", ha detto il Pontefice.

Papa Francesco si è rivolto a Fabio Fazio dandogli del tu. Ha quindi affrontato la questione dello Yemen e delle guerre e delle fabbriche di armi.

"C'è un problema di categorizzazione, ci sono categorie, al primo posto e al secondo posto, e al primo posto in questo momento mi spiace dirlo sono le guerre, la gente al secondo posto".

"La guerra è un controsenso della creazione. Nella Bibbia Dio crea uomo e donna. Ma poi arriva una guerra tra fratelli, uno cattivo contro un innocente, per invidia, e poi una guerra culturale. Subito vengono le guerre. E' un antisenso della creazione, la guerra è sempre distruzione. Fare una famiglia, portare avanti la società è costruire, la guerra è distruggere".

Ore 21.08 - «Giocate con i figli, ascoltateli»

Il Papa ha poi affrontato il tema della vicinanza tra genitori e figli: «Chiedo spesso in confessione: giocate con i figli? A volte sento risposte dolorose: esco quando dormono, torno dal lavoro quando dormono. È la società crudele che impone ritmi crudeli. Bisogna giocare con i figli. Ascoltarli. Quando sono adolescenti, magari davanti a qualche scivolata, bisogna stare con loro».

Ore 21.06 — Il «chiacchiericcio»

Il Papa torna poi a parlare del «chiacchiericcio», da cui iniziano «aggressività, guerre e divisioni». Quando qualcosa non va, «va' e dillo in faccia, non fare chiacchiericcio». L'aggressività «distruttiva è un problema sociale».

Ore 21.01 - «I dischi? Non sono andato a comprare...»

Quali dischi ha comprato quando è andato nel negozio qualche giorno fa? «Non sono andato a comprare: quei negozianti sono amici, sono andato a benedire il nuovo negozio... era scuro, era notte, e sono andato a benedire il nuovo negozio. C'era un giornalista, e la notizia è uscita... Cosa ascolto? Ascolto i classici. E il tango. L'ho anche ballato: un porteno (cittadino di Buenos Aires) che non balla il tango non è un porteno...», ha detto il Papa.

Ore 20.58 — Il rapporto con la Terra

«Pensiamo di essere onnipotenti di fronte alla Terra. Dobbiamo riprendere il rapporto con la Terra dei popoli aborigeni, il buon vivere. Buttare la plastica in mare è un crimine, uccide». Papa Francesco cita poi una canzone di Roberto Carlos nella quale un figlio chiede al padre «perché il fiume non canta più. Il fiume non canta perché non c'è più...».

Ore 20.54 - «Di fronte alle tragedie, non basta vedere, bisogna sentire e toccare»

«Quando Gesù parla di come bisogna comportarci, usa la parabola del buon Samaritano. Due persone, magari anche brave, vedono un uomo ferito a terra, e passano oltre. Il samaritano si ferma, tocca, sente la sofferenza, e agisce. Di fronte alle sofferenze noi spesso vediamo e passiamo oltre, dimentichiamo. Vedere non basta, bisogna sentire, toccare. Quando c'è qualcuno che arriva a confessarsi, spesso chiedo: quando dai l'elemosina, tocchi la mano della persona a cui la dai? Lo guardi negli occhi? Medici e infermieri, in questi anni di pandemia, hanno toccato il male, e hanno scelto di restare»

Ore 20.49 - Quello che si fa con i migranti è criminale

Il Mediterraneo è «un grande cimitero», ripete il Papa. «Il migrante va accolto, accompagnato, promosso e integrato. Va anche integrato, è molto importante». Occorre «una politica migratoria continentale. Il fatto che il Mediterraneo sia ora il cimitero più grande d'Europa ci deve far pensare. Ogni Paese indichi delle quote: serve equilibrio, Italia e Spagna oggi sono penalizzate. Quello che si fa con i migranti è criminale: l'Ue si metta d'accordo, in comunione».

Ore 20.46 — La guerra è un controsenso della creazione

La guerra, dice il Papa, è «un controsenso della creazione». Dio «crea gli uomini, e però subito vengono le guerre. È un controsenso della creazione. Per questo la guerra è sempre distruzione. Lavorare la terra, curare i figli, portare avanti una famiglia, lavorare per la società significa costruire. La guerra, invece, distrugge».

Ore 20.44 — I migranti e la cultura dell'indifferenza

Il Papa poi parla della «cultura dell'indifferenza», di cui «siamo ammalati»: «C'è un problema di categorizzazione, di primo e secondo posto e le guerre, mi dispiace dirlo, in questo momento sono al primo posto. Bambini, migranti, poveri, coloro che non hanno da mangiare non contano, sono nelle categorie basse, non sono al primo posto. Nell'immaginario universale quello che conta è la guerra. Con un anno senza fare armi si può dare da mangiare e fare educazione per tutto il mondo in modo gratuito, ma questo è in secondo piano. Si pensa alle guerre, è duro ma è la verità. La prima categoria è la guerra, gli altri al secondo posto. Guerra ideologica, commerciale, di potere, per andare avanti e tante fabbriche di armi».

Ore 20.42 - «Non sarei onesto se dicessi che sopporto tanto»

«Non sono un campione di peso, che sopporto tanto. Non sono uno che sopporto tanto, se confrontato con tante famiglie che fanno fatica a pagare le bollette, ad arrivare a fine mese... E non sono da solo, ho tante persone che mi aiutano»