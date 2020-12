Roma - Papa Francesco è andato a deporre un mazzo di fiori nel giorno dell'Immacolata, alle 7.30 del mattino. Quando in giro, per il centro della capitale, c'erano solo poche persone. Nei giorni scorsi era stato detto che il papa quest'anno avrebbe evitato la visita dell'8 dicembre in piazza di Spagna proprio per evitare la folla dei normali appuntamenti.

Un omaggio anticipato, rispetto al normale orario dell'appuntamento in piazza di Spagna, sotto la statua dell'Immacolata concezione