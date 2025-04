Papa Francesco a sorpresa a piazza San Pietro: «Buona domenica a tutti, grazie tante»

Città del Vaticano -Non è la voce del Papa che si fa sentire ai malati in piazza san Pietro, ma il suo pensiero: «La malattia è una delle prove più difficili e dure della vita, in cui tocchiamo con mano quanto siamo fragili». E ancora. «Con voi carissimi fratelli e sorelle malati, in questo momento della mia vita condivido molto: l’esperienza dell’infermità, di sentirci deboli, di dipendere dagli altri in tante cose, di aver bisogno di sostegno. Non è sempre facile, però è una scuola in cui impariamo ogni giorno ad amare e a lasciarci amare, senza pretendere e senza respingere, senza rimpiangere e senza disperare, grati a Dio e ai fratelli per il bene che riceviamo, abbandonati e fiduciosi per quello che ancora deve venire». L'omelia preparata per la messa giubilare dedicata ai malati viene letta da monsignor Rino Fisichella che prima di iniziare la lettura informa i fedeli presenti in piazza che il Papa «sta seguendo dalla televisione la celebrazione, proprio come fanno tanti malati». Poi la sorpresa, il Papa si presenta in piazza in carrozzina alla fine della messa, ha il volto tirato, è accompagnato dall'infermiere Massimiliano Strappetti.

Ha le cannule al naso e con la mano fa un saluto da lontano a tutti. La folla esplode in un applauso.

A chi soffre Francesco ripete, sempre nel testo scritto e preparato per il giubileo dei Malati, che «Dio non ci lascia soli e, se ci abbandoniamo a Lui, proprio là dove le nostre forze vengono meno, possiamo sperimentare la consolazione della sua presenza». Papa Francesco avrebbe voluto accoglierli tutti personalmente i malati presenti in piazza, uno ad uno, stringere loro le mani, accarezzarli, incoraggiarli. Ieri in migliaia hanno attraversato la Porta Santa di San Pietro. Molti erano in carrozzina, altri avevano il capo coperto da una specie di turbante per nascondere l'effetto della chemio, altri ancora sono arrivati per trovare la fiducia necessaria ad andare avanti nonostante le personali via crucis.

Stavolta però, al Giubileo degli ammalati, il settimo dei grandi appuntamenti internazionali dell'Anno Santo, è affiorato qualcosa di diverso, di più struggente perché l'ottantottenne pontefice sta sperimentando appieno la condizione dell'infermità. Dopo quasi quaranta giorni di ospedale e due settimane di isolamento a Santa Marta, Francesco è costretto anche oggi a restare lontano, ermeticamente sigillato in camera, per non esporsi a rischi, non respirare virus e miceti, non prendere aria e non affaticarsi compromettendo la faticosa via verso la guarigione dalla polmonite bilaterale. Nonostante i lievi miglioramenti quotidiani certificati dai medici l'orizzonte della sua ripresa appare ancora lontano: ci vorranno mesi e mesi e probabilmente tante cose, quando sarà guarito, non saranno più come prima. Anche per questo motivo quello di oggi per il Papa è il "suo" Giubileo, il più sentito. Mai come ora vive la condizione di fragilità e di speranza.