Papa Francesco a sorpresa all'alba in piazza di Spagna, sotto la pioggia

Roma - Si è messo in macchina all’alba, quando era ancora buio, per evitare assembramenti di fedeli e curiosi. E alle 7 di mattina è arrivato in piazza di Spagna, mentre i vigili del fuoco stavano ancora deponendo con l’autoscala una corona di fiori sulla statua della Vergine, per la festa dell’Immacolata. “Alle prime luci dell’alba, sotto la pioggia, il Santo Padre ha deposto un mazzo di rose bianche alla base della colonna dove si trova la statua della Madonna – spiega il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni – e si è rivolto a Lei in preghiera, perché vegli con amore su Roma e sui suoi abitanti, affidando a Lei tutti coloro che in questa città e nel mondo sono afflitti dalla malattia e dallo scoraggiamento”. Un quarto d’ora di raccogliemento poi, dopo la benedizione, il ritorno a San Pietro.