Papa Francesco al Tg5: la domanda è come uscire migliori dalla pandemia

Città del Vaticano - "Noi siamo già nella terza guerra mondiale". Così Papa Francesco nell'intervista al Tg5 mandata in onda stasera su Canale 5. "La domanda è come uscire migliori dalla pandemia", dice il Pontefice nell'intervista esclusiva a Fabio Marchese Ragona, registrata nella residenza Santa Marta in Vaticano, l'albergo dove vive Bergoglio.

Sua Santità annuncia che la prossima settimana inizieranno i vaccini antiCovid in Vaticano: "Io mi sono prenotato", dice Jorge Mario, che parla di "negazionismo suicida" e di scandalo legato all'incoscienza dei vacanzieri di chi è scappato per fare le proprie comodità "senza pensare al noi. Ci salviamo noi, o non si salva nessuno".

"La sfida oggi è la vicinanza contro la cultura dell'indifferenza, un sano menefreghismo dei problemi, ma il menefreghismo non è mai sano". Papa Francesco commenta una foto esposta nell'elemosineria della Santa Sede. Una donna ben vestita che esce da un ristorante mentre ignora una anziana che chiede l'elemosina.

Francesco affronta il tema della comunità, e delle classi dirigenti, "che hanno diritto di imporre la loro politica, ma in questo tempo si deve giocare per l'unità. Ma se i politici sottolineano l'interesse personale, e non quello comune, rovinano tutto. I politici non hanno diritto di dire Io, ma bisogna dire Noi".

"Non è il momento di pensare di vincere le elezioni, è invece il momento della semina, non della raccolta". Ai nuovi poveri "non dobbiamo dare risposte, ma domande: di cosa hai bisogno? A Roma sono riapparsi gli usurai. In questa città ho visto anche tante cose buone. Noi nella Caritas abbiamo raddoppiato il numero di persone che ci chiedono aiuto. Noi dobbiamo essere inventivi e audaci nell'inventare strade di vicinanza".

Bergoglio parla di "cultura dello scarto. Si scartana i bambini malati, le nascite non volute. I sicari. Il problema dell'aborto non è religioso, ma di etica umana". "Si scarta chi non produce: i bambini, gli anziani, i malati, i migranti. Sulla nostra coscienza pesano i morti affogati nel Mediterraneo. Serve cultura dell'accoglienza.