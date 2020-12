Papa Francesco alla Messa di Natale: "Non perdetevi d'animo"

Città del Vaticano - "La nascita di Gesù è la novità che ci permette ogni anno di rinascere dentro, di trovare in Lui la forza per affrontare ogni prova. Sì, perché la sua nascita à per noi: per me, per te, per tutti e ciascuno ha detto Papa Francesco nell'omelia della Messa di Natale anticipata alle 19.30 per consentire a tutti di tornare a casa entro le 22, orario in cui comincia il coprifuoco.

"Solo l'amore di Gesù trasforma la vita, guarisce le ferite più profonde, libera dai circoli viziosi dell'insoddisfazione, della rabbia e della lamentela" "Oggi Dio ci dice di non perderci d'animo, nelle prove è con noi", ha detto, "Dio ci libera dai circoli viziosi, dalla rabbia e dalle lamentele"

"Noi uomini parliamo molto, ma siamo analfabeti di bontà" "Servendo i poveri ameremo lui, questo dice Dio"

"Aiutiamo gli altri invece di piangerci addosso"

Il "tenero pianto" di Cristo bambino "ci fa capire quanto sono inutili tanti nostri capricci. E ne abbiamo tanti. Il suo amore disarmato e disarmante ci ricorda che il tempo che abbiamo non serve a piangerci addosso, ma a consolare le lacrime di chi soffre"

"Il Figlio di Dio è nato scartato per dirci che ogni scartato è figlio di Dio. È venuto al mondo come viene al mondo un bimbo, debole e fragile, perché noi possiamo accogliere con tenerezza le nostre fragilità" - ha continuato il Papa nell'omelia della Messa di Natale. "Anche con noi Dio ama fare grandi cose attraverso le nostre povertà. Ha messo tutta la nostra salvezza nella mangiatoia di una stalla e non teme le nostre povertà: lasciamo che la sua misericordia trasformi le nostre miserie!", ha aggiunto il Papa.

"Dio ci ama da morire"

"Siamo figli amati": è questo il messaggio che porta il Natale ed è più forte di qualsiasi preoccupazione. Lo ha detto il papa nell'omelia della Messa di Natale. "È questo il cuore indistruttibile della nostra speranza, il nucleo incandescente che sorregge l'esistenza: al di sotto delle nostre qualità e dei nostri difetti, più forte delle ferite e dei fallimenti del passato, delle paure e dell'inquietudine per il futuro, c'è questa verità: siamo figli amati".

Quest'anno le emittenti collegate per la Messa sono 120, mentre per l'Urbi et Orbi di domani alle 12 sono previsti almeno 150 enti collegati a cui si aggiunge il pubblico dei fedeli che seguirà le celebrazioni attraverso Internet.

Oltre all'offerta plurilinguistica dei commenti, si aggiunge, come già avvenuto durante le celebrazioni del Triduo Pasquale, un servizio di traduzione in Lingua dei Segni per le persone con disabilità uditive e comunicative.

"Il Natale è la festa dell'amore di Dio per noi: l'amore divino che ispira, dirige e corregge il cambiamento e sconfigge la paura umana di lasciare il 'sicuro' per rilanciarci nel 'mistero'" ha scritto Papa Francesco in un tweet.