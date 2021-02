Papa Francesco ammette una donna al Sinodo dei vescovi

Città del Vaticano - Una donna, per la prima volta nella storia, al sinodo dei Vescovi, per volontà di Papa Francesco. Nathalie Becquart (Fontainebleau, 1969), 52 anni, è francese, in passato ha avuto ruoli di rilievo nella conferenza episcopale francese e ieri è stata nominata da Papa Francesco sottosegretaria al Sinodo dei Vescovi, assieme ad un frate spagnolo.

Sarà la prima donna che potrà partecipare ai lavori sinodali in maniera stabile e votare anche se questo diritto legato al ruolo che le è stato affidato, riguarda solo lei e non viene esteso automaticamente a tutte le donne che, in qualità di osservatrici, verranno in futuro chiamate a partecipare ai Sinodi.

Con questa immissione Papa Francesco prosegue la politica di piccolissimi passi per dare segnali di immagine di una Chiesa intenzionata a lavorare per la parità dei sessi.

Suor Nathalie Becquart ha commentato: «La leggo come un segno di fiducia verso le donne nella Chiesa e come risposta a tutto ciò che è stato detto durante gli ultimi Sinodi e su cui il Papa insiste molto: la sfida di coinvolgere le donne nelle decisioni e nel discernimento».