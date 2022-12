Papa Francesco compie 86 anni

Città del Vaticano - Papa Francesco compie oggi 86 anni. E' il decimo compleanno da che è diventato Papa.

Papa Francesco ha scelto di vivere quest’anno la ricorrenza del suo compleanno nel segno di Madre Teresa di Calcutta. Alla presenza delle Missionarie della carità - l'ordine di suore con il sari bianco e azzurro da lei fondato - e di 20 persone accolte nei loro dormitori a Roma, sarà lui stesso a consegnerà un dono, “La carezza di Madre Teresa per i poveri del mondo”, una piccola scultura che vuole essere un segno di gratitudine verso tre persone che, in situazione di vita tra loro diverse, si prendono cura degli ultimi. Il riconoscimento - patrocinato dal dicastero vaticano per il Servizio della carità - andrà a p. Hanna Jallouf, francescano, che si spende per i poveri nella Siria devastata dalla guerra; a Gian Piero, detto Wué, un clochard che ogni giorno destina una parte delle offerte raccolte ad aiutare persone più povere di lui; a Silvano Pedrollo, industriale italiano di Verona, che impiega una parte notevole degli utili della sua azienda per assistere e soccorrere i più poveri in diverse nazioni dell’Africa, in India e in America Latina, costruendo scuole, pozzi e strutture sanitarie.

Il gesto vuole ricordare i venticinque anni dalla scomparsa di Madre Teresa di Calcutta e il suo messaggio sull’attenzione a “quelli che nessuno vuole” che ancora oggi più di 6,000 Missionarie della Carità continuano a tenere vivo in ben 762 Case di carità, in 139 Paesi del mondo.