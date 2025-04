Papa Francesco, cosa è quella macchia sul volto. Forse è caduto dal letto prima di morire

Città del Vaticano - Una caduta dal letto prima di morire averebbe causato quell'ematoma sul volto.

La polmonite bilaterale con uno scompenso cardiaco non può che aumentare la fragilità di un paziente di 88 anni ospedalizzato per più di un mese.

Ci sono tuttavia alcuni nodi da sciogliere.Nel comunicato non è chiaro se l’ictus è stato di tipo ischemico come nell’85% dei casi oppure emorragico come restante 10-15%, che però correla con una mortalità in acuto del 50% quindi molto maggiore di quella dell’ictus ischemico. La gravità è anche determinata dalla sede. Il nostro circolo cerebrale è assicurato da una comunicazione fra circolo carotideo e circolo posteriore vertebro basilare. Una occlusione dell’arteria basilare crea un ictus molto grave in cui è compromessa la vascolarizzazione del tronco dell’encefalo, ovvero della centrale di controllo di tutte le nostre funzioni vitali come la respirazione, la termoregolazione e le funzioni vegetative.

L’esordio può presentarsi con una ampia variabilità dei sintomi che vanno dalla compromissione dello stato di coscienza come il coma, oppure la comparsa improvvisa di disturbo del linguaggio, della sensibilità o della forza di un emilato, una visione doppia o una improvvisa instabilità posturale.

La mortalità in acuto per l'ictus ischemico circa il 20% nei primi tre mesi per le complicanze, come la disfagia (disturbo della deglutizione) l'allettamento e l'immobilità, le complicanze infettive, mentre invece per l'ictus emorragico raggiunge 50% nella fase acuta.

Dopo l'infezione il rischio di avere un ictus era aumentato.

Ci sono diverse speculazioni sul versamento nel volto. Da cosa può essere dovuto? Forse un trauma da caduta al risveglio per emiplegia. l’emiplegia è la paralisi degli arti superiore ed inferiore di un lato.