Papa Francesco di nuovo in piazza: «Buona domenica delle Palme a tutti». VIDEO

Città del Vaticano - Le parole del cardinale Leonardo Sandri, che ha prestato la voce a Papa Francesco in piazza San Pietro per la messa delle Palme, risuonavano ancora in piazza. «Gesù viene incontro a tutti, in qualsiasi situazione». In Vaticano, per la prima grande celebrazione del periodo pasquale, sono arrivate 20.000 persone. «Quanti cirenei portano la croce di Cristo! Li riconosciamo? Vediamo il Signore nei loro volti, straziati dalla guerra e dalla miseria? Davanti all'atroce ingiustizia del male, portare la croce di Cristo non è mai vano, anzi, è la maniera più concreta di condividere il suo amore salvifico».

Intanto, il programma pasquale sembra ormai definito seguendo la formula della "sorpresa". Dopo la messa e la lettura dell'omelia affidata ad un cardinale, Papa Francesco che è in via di guarigione può essere presente in piazza al termine del rito. Stamattina è arrivato mentre il coro musicava "Ite missa est". Lui in carrozzina e senza le cannule al naso, si presentava sul sagrato, esattamente come ha fatto anche domenica scorsa per il Giubileo dei Malati.

Quando la piazza lo ha visto è esposa in un grande applauso; la gente si aspettava questa sorpresa. Sospinto dall'infermiere Massimiliano Strappetti, Francesco si è fatto sistemare davanti all'altare e poi si è fatto portare il microfono per augurare a tutti, con voce ancora affaticata: «Buona Domenica delle Palme e buona Settimana Santa». Poi, lentamente, ha fatto un cenno e ha ripreso il cammino del ritorno a Santa Marta, anche perché il meteo stamattina non era dei migliori. Sulla via del rientro, ha fatto però un giro tra i cardinali. Stavolta niente poncho, indossava la veste bianca e la papalina; ai piedi aveva però sempre le pantofole nere chiuse con il velcro.