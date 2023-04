Papa Francesco difende Wojtyla: "Illazioni offensive su di lui"

Città del Vaticano - "Certo di intepretare i sentimenti dei fedeli di tutto il mondo, rivolgo un pensiero grato alla memoria di San Giovanni Paolo II, in questi giorni oggetto di illazioni offensive e infondate".

Lo ha detto papa Francesco al Regina Caeli, applaudito dai fedeli riuniti in Piazza San Pietro. Il riferimento è alle parole dei giorni scorsi di Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, riferite a Karol Wojtyla ("ogni tanto usciva di sera e andava in giro con due suoi amici polacchi. Secondo qualcuno non andava certo a benedire delle case").

La chiara presa di posizione di Bergoglio giunge all'indomani dello scontro tra il Promotore di Giustizia vaticano, Alessandro Diddi, e per l'appunto il fratello di Emanuela, scomparsa 40 anni fa in circostanze mai chiarite e sul cui caso lo stesso Papa ha fatto riaprire le indagini.

La Presidenza della Cei, a nome dei vescovi italiani, si unisce al "pensiero grato alla memoria di San Giovanni Paolo II, in questi giorni oggetto di illazioni offensive e infondate", rivolto oggi da Papa Francesco dopo la recita del 'Regina Coeli'.