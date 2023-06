Papa Francesco dimesso dall'ospedale: "Sono ancora vivo"

Roma - Dopo un ricovero durato nove giorni, Papa Francesco torna a casa in Vaticano. Ha lasciato il Policlinico Gemelli di Roma poco prima delle 9 dove era ricoverato dal 7 giugno e dove è stato sottoposto ad una operazione all’addome. E’ uscito dall’ingresso principale del Policlinico e ha salutato pazienti e giornalisti che lo aspettavano. E’ uscito dall’ospedale sulla sedia a rotelle. All’uscita, è stato accolto da una piccola folla di persone che lo hanno applaudito e salutato calorosamente al grido di “viva il Papa”. Il Santo Padre è apparso sereno e sorridente e non ha perso occasione di ringraziare medici e giornalisti. Poi un pensiero doloroso per i migranti morti nell’Egeo.

E’ rimasto in ospedale per 10 giorni in seguito all’operazione di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi. Il “decorso clinico è proseguito regolarmente e fino all’ultimo bollettino “gli esami ematochimici sono risultati nella norma”. “Sono vivo”: così Papa Francesco ha risposto sulla sua salute ai microfoni di Rai News uscendo dall’ospedale. E poi ha aggiunto: “Tanto tanto dolore”, così il Papa, all’uscita dall’ospedale, ha commentato il naufragio dei migranti nell’Egeo.

“Sarà un Papa più forte”. Sono le parole di Sergio Alfieri, il chirurgo che ha operato il Pontefice al Policlinico Gemelli subito dopo le dimissioni del Pontefice. “Quanto durerà la convalescenza? Lui ha già cominciato a lavorare, lo attendono impegni importanti che osserverà. Il Santo padre ha voluto ringraziare tutto il personale, gli operatori sanitari, la direzione, ha avuto un colloquio personale con un collega che non sta bene, ha voluto osservare anche il ministero sacerdotale. Cosa ci ha detto? Grazie, pregare per me. Il Papa sta meglio di prima”. E ha aggiunto: “Deve fare la convalescenza come tutti, ci siamo raccomandati. Andrà a fare la convalescenza a Santa Marta ma già ha ripreso il lavoro“.

Papa Francesco, dopo le dimissioni dal Policlinico Gemelli, prima di fare rientro in Vaticano, si è recato a Santa Maria Maggiore per pregare davanti l’icona della Salus Populi Romani, come ha fatto decine di volte nel suo pontificato. Arrivato davanti alla basilica romana con l’auto, è sceso da solo per poi sedersi sulla sedia a rotelle. Prima di entrare in chiesa ha salutato i turisti che erano davanti a Santa Maria Maggiore.