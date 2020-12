Papa Francesco dona tamponi e vaccini anti-influenzali a trans Torvaianica

Città del Vaticano - Come in una canzone di Fabrizio De Andrè. Papa Francesco ha fatto recapitare tamponi e vaccini anti-influenzali ai trans di Torvaianica. Il braccio operativo dell'operazione è stato ancora una volta il cardinale Konrad Kraiewski. I trans hanno perso il lavoro perchè nessuno va a cercare rapporti di mercimonio durante la pandemia. Una autoambulanza del Vaticano nei giorni scorsi è arrivata a Torvaianica con Lucia Ercoli, uno dei medici che lavora agli ambulatori d'Oltretevere e cura monsignori e cardinali, mercoledì scorso. In un pomeriggio hanno vaccinato una trentina di persone e fatto anche i tamponi per appurare se fossero positive al covid.

Nessuno di loro è risultata positiva. La maggioranza di queste trans proviene da paesi dell'America Latina. Brasile, Venezuela, Colombia, Honduras, Ecuador.