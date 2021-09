Papa Francesco: dopo di me arriverà Giovanni XXIV

Città del Vaticano - Jorge Mario Bergoglio annuncia chi sarà il prossimo Papa.

Non perde mai il sendo dello humour Papa Francesco. Così, in occasione dell'udienza privata in Vaticano con il vescovo di Ragusa, Monsignor Pino La Placa, alla richiesta del presule di fare un viaggio pontificio a Ragusa nel 2025, in occasione del settantacinquesimo della Diocesi iblea, Papa Francesco ha esclamato: "Sarà Giovanni XXIV a fare quella visita", quasi a prevedere una sua dipartita da qui a quella data.