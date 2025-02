Papa Francesco: Due trasfusioni. Iniziale insufficienza renale, fornito ossigeno con le cannule

Roma - Le condizioni di salute di Papa Francesco «permangono critiche», ma «da ieri sera non ha presentato ulteriori crisi respiratorie», è «vigile, ben orientato» e «ha partecipato alla messa». Sono le prime informazioni contenute nel bollettino diramato dal Policlinico Gemelli su Papa Francesco. Il pontefice, si legge, «ha effettuato le due unità di emazie concentrate con beneficio e con risalita del valore di emoglobina. Stabile è rimasta la piastrinopenia; tuttavia alcuni esami sanguigni dimostrano una iniziale, lieve, insufficienza renale, allo stato sotto controllo. Prosegue l'ossigenoterapia ad alti flussi attraverso le cannule nasali».

La complessità del quadro clinico - continua il bollettino - «e l'attesa necessaria affinché le terapie farmacologiche possano dare qualche riscontro, impongono che la prognosi resti riservata». Francesco è ricoverato dal 14 febbraio per una polmonite bilaterale scaturita da una bronchite, causata da diversi tipi di infezione. Le condizioni del Papa - che ha 88 anni - erano state definite «critiche» dai medici del Gemelli, nel corso di una conferenza stampa tenuta venerdì: «Non è fuori pericolo», avevano detto. Nella mattinata di sabato, però, Bergoglio si era aggravato: una crisi respiratoria «asmatiforme di entità prolungata nel tempo» aveva richiesto l'applicazione «di ossigeno ad alti flussi», e «gli esami del sangue», che avevano evidenziato «una piastrinopenia, associata a un’anemia», avevano spinto alla decisione di sottoporre il pontefice a «emotrasfusioni». Nella mattinata di domenica, la Santa Sede aveva comunicato che «la nottata» di Bergoglio era stata tranquilla: il Papa, si leggeva nella nota, «ha riposato». Come avvenuto sabato mattina, non erano presenti nell'«aggiornamento» del mattino indicazioni circa le attività che il Papa aveva svolto nelle mattinate precedenti: dalla lettura dei giornali alla lettura dei messaggi. La preoccupazione nella Chiesa si è fatta palpabile: nella serata di domenica ci sarà un rosario guidato dal cardinal Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, mentre monsignor Fisichella - che oggi ha letto l'omelia del Papa durante la messa giubilare - ha affidato il pontefice «al Signore, perché lo assista in questo momento di prova e malattia».