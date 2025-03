Papa Francesco e la voce: «Lievi miglioramenti nella parola»

Città del Vaticano - Papa Francesco in condizioni stazionarie, e ci sono «lievi miglioramenti» nella parola. Lo riferisce la sala stampa vaticana.

«Il problema nella parola del Pontefice - aveva spiegato Paolo Ruscito, direttore dell'Otorinolaringoiatria della Asl Roma 1 - in prima battuta è determinato dal fatto che c'è un deficit nella funzione polmonare di 'mantice', cioè nella capacità di produrre un flusso d'aria adeguato per far vibrare le corde vocali».

Il Papa, inoltre, ha bisogno di ossigeno ma è stato diminuito quello ad alti flussi che resta solo per parte della notte. Per il resto è aiutato con una ossigenazione più ordinaria. Il Papa inoltre, informa il Vaticano, è stato informato del sisma che ha colpito il Myanmar e sta pregando per le vittime e per la popolazione colpita.