Papa Francesco è stato operato al colon. Intervento riuscito

Roma - Un ricovero anonimo, al decimo piano, nelle stanze che già ospitarono Giovanni Paolo II. Papa Francesco è stato ricoverato nella giornata di oggi, domenica 4 luglio: si trova al Policlinico Gemelli dove è stato sottoposto a un intervento programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. A operarlo il professor Sergio Alfieri. E' arrivato con l'autista e un segretario. Nessuno sapeva nulla, tranne il medico.

Il Pontefice, che ha 84 anni, è arrivato al Policlinico romano poco dopo le 15. La Santa Sede parla di un «intervento programmato» da tempo per «una stenosi diverticolare sintomatica del colon», cioè un’occlusione dovuta a diverticoli infiammati che vanno rimossi. Questa condizione può causare dolore addominale ricorrente.

In genere, per rimuovere i diverticoli si opera con una tecnica laparoscopica non invasiva; l’intervento è di solito di durata breve. L’intervento viene eseguito dal professor Sergio Alfieri, direttore dell’Unità operativa di chirurgia digestiva. Al termine dell’intervento, fa sapere il Vaticano, verrà diramato un bollettino medico, che potrebbe giungere intorno alle ore 20.

Il Papa è arrivato al Gemelli poco dopo le 15: la sua auto, come di consueto, non aveva particolari segni di riconoscimento, e lo ha lasciato all’ingresso della struttura ospedaliera. Con lui c’era un ridottissimo seguito: solo l’autista e uno stretto collaboratore di Francesco. In quel momento, nessuno dei normali degenti del Gemelli si è accorto di qualcosa di particolare che stesse accadendo. Nessuno — se non i medici direttamente coinvolti — era a conoscenza dell’intervento, all’interno del Policlinico.