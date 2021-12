Papa Francesco festeggia 52 anni di sacerdozio

Città del Vaticano - 52 anni di ordinazione sacerdotale. Papa Francesco festeggia oggi, 13 dicembre, il suo ministero di sacerdote. La sua vocazione nasce in giovane età, a 17 anni non ancora compiuti, durante una confessione con un sacerdote che il futuro Pontefice neanche conosce.

È il 21 settembre 1953, memoria liturgica di San Matteo, il pubblicano convertito da Gesù, e in quell’atto penitenziale il giovane Jorge sperimenta la misericordia di Dio. “Dopo la Confessione – ha raccontato lo stesso Francesco il 18 maggio 2013 alla Veglia di Pentecoste in piazza San Pietro con i movimenti, le nuove comunità, le associazioni e le aggregazioni laicali - ho sentito che qualcosa era cambiato. Io non ero lo stesso. Avevo sentito proprio come una voce, una chiamata: ero convinto che dovessi diventare sacerdote”.

Non a caso, il suo motto episcopale, e poi pontificio, sarà proprio “Miserando atque eligendo” (“Lo guardò con misericordia e lo scelse”) ovvero un passo di un’omelia di San Beda il Venerabile che commenta l’episodio evangelico della vocazione di San Matteo. Il 13 dicembre 1969, dunque, Jorge Mario Bergoglio viene ordinato sacerdote dall’arcivescovo Ramón José Castellano. Un cammino lungo che lo porterà fino al soglio di Pietro.