Papa Francesco, funerali entro lunedì. Conclave entro il 10 maggio. Il dolore di Martin Scorsese

Città del Vaticano - La data dei funerali del Papa sarà decisa domani dalla Congregazione dei cardinali e - come prevede il testo liturgico - dovrebbe avvenire tra il quarto e il sesto giorno dalla morte. Quindi tra venerdì e domenica. Lo ha fatto sapere la Sala stampa del Vaticano che ha spiegato anche che oggi i sigilli saranno posti sia a Santa Marta che al terzo piano del Palazzo apostolico dove si svolge l'Angelus. È probabile che le esequie si tengano sabato 26 aprile.

Per Martin Scorsese: «Perdita immensa per il mondo»

Per Martin Scorsese la morte di Papa Francesco è «una perdita immensa» per il mondo. «Sono stato fortunato di conoscerlo», «mi mancherà il suo calore e il suo affetto», ha detto il regista di tanti film a ispirazione cattolica tra cui «Silenzio» con Liam Neeson e Andrew Garfield. Scorsese, secondo cui il Papa si è lasciato alle spalle «una luce inestinguibile», aveva incontrato Francesco più volte nel corso del mandato pontificale : «Lascio ad altri parlare del suo significato per il mondo, la chiesa e il papato. È stato in tutti i sensi uno straordinario essere umano. Riconosceva i suoi difetti e irradiava saggezza», ha detto Scorsese: «Aveva un impegno ferreo verso il bene e sapeva che l'ignoranza è una piaga terribile per l'umanità, così non smise mai di imparare». Il regista, che di recente ha prodotto una serie sulla vita dei Santi per la Fox e ha nel cassetto la sceneggiatura di un film sulla vita di Gesù, ha aggiunto che il Papa «ha abbracciato, predicato e praticato il perdono».

Conclave entro 10 maggio

Dopo la constatazione della morte del Papa che avverrà questa sera, domani si terrà la prima Congregazione dei cardinali che decideranno tempi e modalità della sede vacante. La salma dovrebbe essere esposta per tre giorni, da mercoledì a venerdì, per la venerazione e l'omaggio dei fedeli. Sabato e domenica sono stati confermati gli appuntamenti del Giubileo degli Adolescenti, pur senza la canonizzazione di Carlo Acutis. Le solenni esequie di Francesco si terranno, presumibilmente, non prima di lunedì 28 aprile. Il Conclave, invece, dovrebbe iniziare tra il quindicesimo e il 20esimo giorno dopo la morte, e quindi tra il 5 e il 10 maggio. Altro passaggio importante sarà l'applicazione dei sigilli all'appartamento di Santa Marta così come la rottura dell'anello del pescatore: entrambi i gesti stanno a significare la fine del Pontificato di Bergoglio, nessun atto potrà essere più firmato.