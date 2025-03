Papa Francesco, graduali miglioramenti: «Ridotta ventilazione meccanica non invasiva»

Roma - Le condizioni cliniche del Papa sono rimaste stabili, confermando i progressi evidenziati nell'ultima settimana. Prosegue l'ossigenoterapia ad alti flussi, riducendo progressivamente la necessità di ventilazione meccanica non invasiva nelle ore notturne. Il Papa necessita ancora di terapia medica ospedaliera, di fisioterapia motoria e respiratoria; tali terapie, allo stato, fanno registrare ulteriori, graduali miglioramenti. Lo riferisce il bollettino medico. Il prossimo bollettino medico è previsto tra martedì e mercoledì.

Papa Francesco è ricoverato ormai da oltre un mese, un tempo lungo per qualsiasi persona. E, allo stato delle cose, non è possibile prevedere per quanto tempo ancora resti di fatto isolato. «Ricordiamo che il Papa è un uomo di fede e questo lo sostiene», sottolineano fonti vaticane aggiungendo che comunque chiunque si trovi ad affrontare una vita da paziente cambia la modalità di approccio alla vita.