Papa Francesco ha proclamato beato Albino Luciani, Giovanni Paolo I

Città del Vaticano - Oggi, 4 settembre, papa Francesco proclamerà beato Albino Luciani, suo predecessore con il nome di Papa Giovanni Paolo I. Luciani, veneto di Agordo, morì nel 1978 dopo soli 33 giorni di pontificato, per un infarto, nella sua stanza nel Palazzo Apostolica. Una morte così improvvisa da dare origine alla leggenda che fosse stato avvelenato: ma — come ha ribadito il segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Paroli, non c’è alcun giallo: «La sua è stata una morte naturale. Dispiace che questo noir continui anche ai giorni nostri».

Papa Francesco presiede la celebrazione per la beatificazione di papa Luciani

Il Papa, alle 10.30. presiede, sul sagrato della Basilica Vaticana, la celebrazione eucaristica nel corso della quale proclamerà Beato il Servo di Dio Giovanni Paolo I, al secolo Albino Luciani, sul soglio di Pietro per soli trentatré giorni.

Il miracolo attribuito a Luciani riguarda la guarigione di Candela Giarda, ragazza argentina affetta da grave encefalopatia guarita grazie al miracolo attribuito ad Albino Luciani. La guarigione di Candela, all'epoca undicenne, è avvenuta il 23 luglio 2011 a Buenos Aires.

Mattarella alla cerimonia di beatificazione di Albino Luciani

C'è anche il Capo dello Stato Sergio Mattarella in piazza San Pietro per la cerimonia presieduta dal Papa nella quale sarà beatificato papa Giovanni Paolo I. All'arrivo del Pontefice in piazza, il saluto con il Presidente della Repubblica.