Papa Francesco «ha trascorso una notte tranquilla e si è svegliato poco dopo le 8»

Roma - «Il Papa ha trascorso una notte tranquilla e si è svegliato poco dopo le 8:00». Lo comunica la Sala stampa vaticana.

Il Santo Padre ha continuato con beneficio la fisioterapia respiratoria e quella motoria. I parametri emodinamici e gli esami del sangue sono rimasti stabili. Non ha presentato febbre. I medici mantengono ancora la prognosi riservata. In considerazione della stabilità del quadro clinico il prossimo bollettino medico verrà diffuso nella giornata di sabato”. I medici, dunque, oggi non dirameranno il bollettino medico. La Sala Stampa del Vaticano però aggiornerà sulla giornata del Pontefice ricoverato per una polmonite bilaterale dal 14 febbraio scorso.