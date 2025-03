Papa Francesco, il bollettino: «Lunghi periodi di ossigenoterapia ad alti flussi»

Roma - Dopo la «crisi isolata di broncospasmo che ha, tuttavia, determinato un episodio di vomito con inalazione e repentino peggioramento del quadro respiratorio» avvenuta ieri pomeriggio intorno alle 14 (non se ne conosce la durata) per il Papa non ci sono state altre crisi. Lo riferiscono fonti vaticane nello spiegare che il «quadro resta complesso» tanto è vero che i medici non hanno sciolto la prognosi. Stamattina il Pontefice, dopo una notte tranquilla, ha bevuto un caffè, come riferiscono le fonti, e ha letto alcuni quotidiani.

Quanto al broncospasmo che si è verificato ieri pomeriggio, le fonti vaticane sottolineano che non si è trattato di uno spasmo allo stomaco ma dei bronchi. Nel bollettino medico infatti non si menzionavano altri organi all'infuori dei bronchi per dire che si è trattato di una crisi respiratoria non legata a problemi di alimentazione. Stasera, sempre intorno alle 19, ci sarà il nuovo bollettino medico. Le medesime fonti vaticane, nel rilevare che il quadro clinico resta «complesso» sottolineano che anche ieri nel bollettino medico non si faceva menzione a febbre, segno che il Pontefice è apiretico.