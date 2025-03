Papa Francesco, il Vaticano: «Ha riposato bene tutta la notte»

Roma - «Il Papa ha riposato bene tutta la notte». Lo comunica la Sala stampa vaticana.

Il Papa ha archiviato l'ultima crisi, quella del broncospasmo che aveva riportato ansia sul suo stato di salute. I medici riferiscono che è stabile e quindi la situazione non è peggiorata da quell'episodio di venerdì. Continua l'ossigenoterapia ma senza la maschera e non ha febbre. Un lieve miglioramento, dunque, ma il quadro resta complesso e la prognosi riservata. In una situazione del genere infatti non si posso escludere altre criticità, come le due importanti crisi respiratorie che ha vissuto nell'arco di queste due settimane. Ieri, domenica, è stata anche la giornata dell'Angelus, per la terza volta non pronunciato e diffuso solo con un testo scritto. «Da qui la guerra appare ancora più assurda», scrive il Pontefice. C'è poi nelle sue parole tutta la sua fragilità vissuta però come «benedizione» perché «in questi momenti impariamo ancora di più a confidare nel Signore».