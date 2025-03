Papa Francesco, il Vaticano: «Lieve miglioramento in quadro complesso»

Roma - Per quanto riguarda le condizioni cliniche di papa Francesco, al 24/o giorno di ricovero al Policlinico Gemelli per la polmonite bilaterale, i medici questa sera non hanno emesso un bollettino di aggiornamento, e lo faranno domani. Dalle fonti vaticane si apprende che prosegue la situazione di stabilità, con lievi e graduali miglioramenti, all'interno di un quadro complesso. I medici oggi non si sono espressi, ma al momento non risulta che ci siano state decisioni sullo scioglimento della prognosi.

Papa Francesco stamane ha partecipato alla messa, nella cappella attigua alla sua camera al Policlinico Gemelli. Poi nel pomeriggio si è collegato con l'Aula Paolo VI per seguire in video gli esercizi spirituali della Curia Romana e le relative meditazioni e preghiere. Lo ha riferito questa sera la Sala stampa vaticana.