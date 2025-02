Papa Francesco, la notte è passata tranquilla e ha fatto colazione in poltrona

Roma - È trascorsa tranquilla la sesta notte di papa Francesco al policlinico Gemelli, dove da venerdì scorso è ricoverato per una bronchite ora tramutata in polmonite. "La notte è trascorsa serena”, ha reso noto il portavoce vaticano Matteo Bruni, “il Papa si è alzato e ha fatto colazione in poltrona”.

Jorge Mario Bergoglio è seguito da uno staff di medici del Gemelli e del Vaticano. Entrato per l’acuirsi di una bronchite che si trascinava da giorni, il Papa segue una terapia antibiotica che è stata ritarata nel corso del ricovero, dopo che gli esami microbiologici hanno rilevato una infezione polimicrobica alle vie respiratorie. Una tac eseguita lunedì mattina ha poi scoperto la presenza di una polmonite bilaterale, e cioè nei due polmoni. Nella giornata di ieri, tuttavia, i medici hanno registrato un “lieve miglioramento, in particolare degli indici infiammatori” e Francesco ha anche ricevuto per venti minuti la premier Giorgia Meloni che lo ha trovato “vigile” e sempre caratterizzato dal suo “senso dell’umorismo”.