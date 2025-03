Papa Francesco, le condizioni oggi. Il Pontefice riesce a camminare

Roma - «Il Papa può muoversi e camminare come sempre, a volte gli serve più assistenza, altre meno. Sono piccoli spostamenti che gli consentono di alternare il letto alla poltrona». Restano stazionarie le condizioni di Francesco, come conferma la Sala stampa vaticana: «Il Papa continua al Gemelli la terapia farmacologica e la fisioterapia motoria e respiratoria. Segue anche la ventilazione alternata: ossigeno ad alti flussi di giorno, ventilazione meccanica non invasiva (la maschera) di notte».

Ieri ha anche seguito gli esercizi spirituali della Curia, che si tengono nell’Aula Paolo VI in Vaticano. Si è collegato in video, ma senza mostrarsi. Ieri sera non è stato emesso alcun bollettino medico, per la sostanziale stabilità delle sue condizioni, anche se «il recupero è lento e ci vuole tempo».