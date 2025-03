Papa Francesco, le condizioni oggi: Situazione stabile

Roma - «Papa Francesco è in condizioni stabili. In serata non ci sarà un bollettino medico. Verrà diffuso domani, poi è probabile che si diradino»: lo ha comunicato la Santa Sede. Un fatto, questo, «positivo» perché con la decisone di non diffondere un bollettino i medici certificano «la stabilità» del quadro clinico e l'assenza di novità rilevanti sulle condizioni del pontefice ad un mese dal suo ricovero, riferisce il Vaticano. «Il recupero resta lento», è stato aggiunto, considerando anche l'età, e ricordando che il Papa comunque «fa tutti i giorni fisioterapia sia motoria che respiratoria». «Serve tempo per consolidare i lievi miglioramenti». Le dimissioni dal Gemelli «non sono imminenti».

In mattinata il bollettino ha assicurato che Papa Francesco ha trascorso una «notte tranquilla» e presenta una situazione medica «stazionaria: ha ripreso le terapie, fisioterapia respiratoria e fisioterapia motoria attiva», come riferisce la Santa Sede. Ieri il Pontefice ha ricevuto una torta con le candeline per i dodici anni di pontificato. Così papa Francesco è stato festeggiato ieri pomeriggio al policlinico Gemelli dal personale sanitario che lo accompagna e lo assiste da quando è stato ricoverato (oggi sarà un mese esatto).