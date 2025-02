Papa Francesco, lieve miglioramento

Roma - Le condizioni del Papa, «nella loro criticità», sono «in lieve miglioramento». Sono queste le prime notizie del nuovo bollettino su Papa Francesco, diffuso nella serata di oggi. «Anche nella giornata odierna», si legge nel bollettino, «non si sono verificati episodi di crisi respiratorie asmatiformi; alcuni esami di laboratorio sono migliorati». Quanto all'insufficienza renale, insorta nella giornata di domenica, si tratta di una complicanza «in forma lieve», e il monitoraggio «non desta preoccupazione. Continua l'ossigenoterapia, anche se con flussi e percentuale di ossigeno lievemente ridotti».

Secondo quanto riferito dai sanitari del Policlinico Gemelli, Francesco - in serata - ha anche chiamato il parroco di Gaza, con cui è stato spesso in contatto in questi mesi.