Papa Francesco malato, ultimo bollettino: ha riposato bene tutta la notte

Roma - Il Papa ha riposato bene tutta la notte. Le sue condizioni permangono critiche, essenzialmente come quelle di ieri sera", ma c'è un lieve miglioramento. Così recita l'ultimo bollettino di aggiornamento reso noto dalla sala stampa vaticana. Non c'è stata nessuna crisi respiratoria e continua la terapia abituale di questi giorni per curare la polmonite bilaterale. La stessa fonte fa sapere che il Papa non ha mai preso sedativi. Ma il miglioramento delle sue condizioni di salute è stato tale da permettergli di concedere una udienza a due cardinali e di lavorare.

Nella sua stanza al policlinico Gemelli Francesco, ieri, 24 febbraio, ha ricevuto il cardinale segretario di stato Pietro Parolin e il Sostituto monsignor Edgar Pena Parra. Nell'incontro Papa Francesco ha autorizzato il Dicastero delle Cause dei Santi a promulgare i decreti riguardanti la beatificazione di Salvo D'acquisto. Il militare italiano, vicebrigadiere dell'Arma dei Carabinieri Reali, insignito della Medaglia d'oro al valor militare per essersi sacrificato nel 1943 per salvare un gruppo di civili durante un rastrellamento delle truppe naziste nel corso della seconda guerra mondiale. La beatificazione è una tappa intermedia in vista della canonizzazione. Se il candidato viene dichiarato martire, diventa subito Beato, altrimenti necessario che venga riconosciuto un miracolo, dovuto alla sua intercessione