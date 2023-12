Papa Francesco: Non sarò sepolto in Vaticano, ma in Santa Maria Maggiore

Roma - In un’intervista esclusiva con l’emittente messicana N+, papa Francesco «ha rivelato di aver preparato la sua tomba nella Basilica di Santa Maria Maggiore per la grande devozione che ha verso la Vergine Salus Populi Romani e che sta semplificando il rito dei funerali papali». Lo rende noto su X la giornalista Valentina Alazraki, che ha realizzato l’intervista. Secondo il resoconto della Alazraki, il pontefice ha spiegato che «quando arrivano la vecchiaia e i limiti bisogna prepararsi» e «per questo ha incontrato il cerimoniere per semplificare i funerali papali, che saranno molto più semplici». «Lancerò il nuovo rituale», ha detto «con umorismo» papa Francesco, scrive ancora la corrispondente messicana in Vaticano.