Papa Francesco, notte senza ventilazione meccanica

Roma - Papa Francesco la notte scorsa non ha fatto uso della ventilazione meccanica ma è stato aiutato con l'ossigeno ad alti flussi. La situazione del Papa resta “stabile in un quadro complesso”. Si continuano a registrare “lievi miglioramenti” sul fronte della fisioterapia respiratoria e motoria. Lo fa sapere la Sala stampa vaticana nel ricordare che domani sera verrà diramato un nuovo bollettino medico. La Sala stampa del Vaticano fa inoltre sapere che la notte scorsa il Papa non ha utilizzato la ventilazione meccanica non invasiva (la maschera) ma solo l’ossigenazione ad alti flussi.

Una “buona notizia” da trattare comunque “con prudenza” perché non significa che sia una situazione definitiva. Durante il giorno ha alternato gli alti flussi con una ossigenazione più soft, non ad alti flussi con le cannule. Il Papa ha continuato con la terapia farmacologica per arginare la polmonite bilaterale e ha continuato anche oggi la fisioterapia motoria e respiratoria. La giornata è trascorsa tra preghiera, riposo e un po' di lavoro. Le dimissioni del Papa dal Gemelli «non sono imminenti. I medici parlano di giorni» da interpretare «in maniera larga», sottolineano ancora fonti vaticane.