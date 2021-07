Papa Francesco resta in ospedale per una settimana

Roma - Papa Francesco è in buone condizioni ed è vigile. Resterà ricoverato al Gemelli altri sette giorni.

“Sua Santità Papa Francesco - ha detto il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni- è in buone condizioni generali, vigile e in respiro spontaneo. L’intervento chirurgico per la stenosi diverticolare effettuato nella serata del 4 luglio ha comportato una emicolectomia sinistra ed ha avuto una durata di circa 3 ore”. Per quanto riguarda la permanenza del Papa al Policlinico Gemelli “si prevede una degenza di circa 7 giorni salvo complicazioni”.

L'intervento programmato per stenosi diverticolare sintomatica del colon

Il Papa è stato in terapia subintensiva solo subito dopo la sala operatoria per il monitoraggio standard di simili casi. Ci sono due infermieri del Vaticano ad assisterlo, oltre al personale dell'ospedale. Al fianco del Pontefice Massimiliano Strappetti, sanitario della Città del Vaticano, e un altro infermiere di fiducia sempre del Vaticano. Al Gemelli è inoltre presente una rappresentanza della Gendarmeria Vaticana e un responsabile per la sicurezza che affianca la polizia di Stato.