Papa Francesco riceve in dono un vassoio di cannoli

Città del Vaticano - Il Papa con un vassoio di cannoli è l'immagine che campeggia in prima pagina, oggi, sul The Wall Street Journal. Il Pontefice ha ricevuto in dono i dolci dai membri della società delle Divine vocazioni, che promuove le vocazioni religiose. L'udienza di martedì, primo anniversario della canonizzazione di san Giustino Russolillo, il fondatore vocazionista.

Non è la prima volta che Papa Francesco viene fotografato con accanto un vassoio di cannoli. L'ultima volta il 23 dicembre del 2019, quando il Pontefice è stato immortalato, nel giorno dell'83esimo compleanno, insieme ai fratelli pasticcieri Paolo, Salvatore e Filippo Alessi, da Mazzarino. Questi ultimi, avevano preparato un migliaio di cannoli e li avevano distribuiti agli oltre 700 poveri di Roma invitati a partecipare alla “festa” nella sala Nervi, rigorosamente con ricotta di pecora, chicchi di cioccolato e granella di pistacchio serviti su un “vassoio” in ceramica di Caltagirone. Tra i cannoli anche uno del peso di 30 chili. Il Papa, in quell'occasione, aveva detto: “Siete voi le frecce del Sud dell’Italia”.