Papa Francesco sarà operato, intervento per occlusione intestinale

Roma - Papa Francesco dovrà tornare al Gemelli per rioperarsi all'intestino. Stavolta si tratta di una occlusione intestinale diagnosticata ieri mattina durante la TAC effettuata all'ospedale romano.

La degenza prevista non dovrebbe durare più di una settimana e le sue condizioni non destano preoccupazione come filtra discretamente dal Palazzo Apostolico.

Dal punto di vista medico si tratterebbe di una operazione di routine che però richiede una anestesia generale, aspetto questo che, durante l'ultimo intervento al colon, due anni fa, aveva dato alcuni problemi post operatori a Bergoglio. Stamattina ha tenuto regolarmente l'udienza sul sagrato di san Pietro, ha fatto salire sulla jeep cinque bambini, e ha letto per intero una lunga catechesi dedicata al tema delle conversioni. Prima dell'udienza, invece, ha ricevuto il cardinale Tagle e un funzionario del mondo arabo impegnato in una fondazione per il dialogo inter religioso.