Papa Francesco «si è alzato, il cuore regge bene». Bergoglio respira senza macchine

Roma - “Il Papa ha trascorso una notte tranquilla, si è svegliato e ha fatto colazione”. Lo fa sapere il Vaticano aggiornando il bollettino sul Pontefice ricoverato al Gemelli da venerdì scorso. Ieri nell’ultimo bollettino medico, si spiegava che il Papa ha una “polmonite bilaterale”.

Il Papa, durante le sue giornate nella camera al Gemelli, si alza anche dal letto e si accomoda in poltrona. E' quanto si apprende da fonti vaticane, secondo le quali Francesco - cui è stata diagnosticata una polmonite bilaterale - non è sottoposto a una somministrazione supplementare di ossigeno, almeno in forma stabile, ed è «autoventilato». Le stesse fonti sottolineano che «il cuore del Papa regge molto bene». Nel pomeriggio di oggi sarà diffuso un nuovo bollettino con aggiornamenti medici. Si apprende anche che il riposo assoluto che è stato prescritto al Pontefice prevede che non riceva visite, a parte quelle dei diretti collaboratori che gli sottopongono carte e documenti.

A Francesco viene evitata qualunque possibile situazione di stress, nulla deve compromettere il delicatissimo decorso della polmonite, soprattutto si presta una forte attenzione all'ambiente in cui è ricoverato il Pontefice. «Non deve prendere neanche un colpo d'aria», è stato detto dall'equipe medica che lo ha in cura a chi lo sta assistendo in queste ore. Insomma, non solo niente Angelus dal balcone, ma nemmeno l'apertura di una finestra deve pregiudicare in questo momento la degenza di Bergoglio.

Meloni: ho trovato il Papa reattivo, abbiamo scherzato

«Sono molto contenta di averlo trovato vigile e reattivo. Abbiamo scherzato come sempre. Non ha perso il suo proverbiale senso dell'umorismo». Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo la visita al Papa all'Ospedale Gemelli, come riferisce una nota di Palazzo Chigi.