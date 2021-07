Papa Francesco, Tac negativa

Roma - La Tac, grazie a Dio, è negativa. Francesco si è fatto vicino ai piccoli degenti del reparto di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile e tutti gli ammalati. Continua la degenza del Papa al Policlinico Gemelli di Roma dopo l’intervento all’intestino di domenica scorsa: una tac torace-addome è risultata negativa e ieri sera si è manifestato un episodio febbrile. Lo spiega il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni in un comunicato.

“Sua Santità Papa Francesco ha trascorso una giornata tranquilla, alimentandosi e mobilizzandosi autonomamente. Nel pomeriggio ha inteso manifestare la Sua paterna vicinanza ai piccoli degenti del vicino reparto di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile, facendo loro giungere il Suo affettuoso saluto”.

“In serata – ha aggiunto Bruni - ha manifestato un episodio febbrile. Questa mattina è stato sottoposto agli esami di routine, microbiologici e ad una tac torace-addome, risultata negativa”. “Il Santo Padre – ha concluso il direttore della Sala Stampa della Santa Sede - prosegue le cure programmate e l’alimentazione per via orale. In questo particolare momento rivolge il Suo sguardo a quanti soffrono, esprimendo la Sua vicinanza agli ammalati, specialmente ai più bisognosi di cure”.