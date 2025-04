Papa Francesco visita a sorpresa nella Basilica di San Pietro

Città del Vaticano - Uscita a sorpresa dall’isolamento di Santa Marta, come domenica scorsa alla fine della messa per il giubileo dei malati: stavolta, si fa sapere Oltretevere, per vedere dei persona i restauri a San Pietro che saranno presentati domani, in particolare ai monumenti funebri dei pontefici Paolo III e Urbano VIII.

Francesco è entrato nella basilica poco prima 13, ha salutato due restauratrici e pure alcuni pellegrini che si trovavano lì in quel momento. Le restauratrici stavano lavorando dietro un telo e una di loro, riporta l’agenzia Ansa, ha visto il pontefice in carrozzina e lo ha salutato di lontano. Francesco le ha detto di avvicinarsi per ringraziarla e stringerle la mano e lei ha replicato che le dispiaceva il fatto di avere «le mani fredde», ma il Papa ha voluto stringerle lo stesso. Bergoglio ha fatto loro i complimenti e poi si è informato della vita in basilica in questi giorni ancora più affollata per il Giubileo.

Un altro segnale che Francesco si sta riprendendo e che quindici giorni di convalescenza, e di fisioterapia respiratoria e motoria, stanno dando i loro frutti. Anche mercoledì pomeriggio l’incontro a Santa Marta con Re Carlo III e la Regina Camilla non era previsto. Fissato mesi prima del ricovero, era stato «rinviato di comune accordo», visto che per i medici «il Papa trarrebbe beneficio da un lungo periodo di riposo e recupero», aveva fatto sapere Buckingham Palace. E invece Francesco se l’è sentita. A questo punto appare più probabile che il Papa possa partecipare, in qualche modo, alle celebrazioni di Pasqua.