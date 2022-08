Papa Francesco visita il Duomo dell'Aquila indossando il caschetto

L'Aquila - Il Papa all'Aquila, accompagnato dal cardinale Giuseppe Petrocchi, è entrato nel Duomo per "una visita privata" considerato che, dopo il terremoto del 2009, la chiesa non è ancora agibile. Per visitare in sicurezza il Duomo, retto da ponteggi, Papa Francesco ha indossato un caschetto di sicurezza che gli è stato dato dai vigili del fuoco.

