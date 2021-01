Papa Francesco istituisce la Giornata mondiale dei nonni

Città del Vaticano - Papa Francesco ha istituito oggi la giornata mondiale dei nonni, una iniziativa voluta per avvicinare le generazioni e rafforzare la trasmissione della memoria. L'annuncio è stato fatto al termine dell'Angelus odierno, tenuto nella biblioteca apostolica vaticana. La giornata scelta è per il 4 luglio, in occasione dei santi Gioacchino e Anna. «E' importante che i nonni incontrino i nipoti e i nipoti che incontrino i nonni, perchè come dice il Profeta Gioele i nonni davanti ai nipoti sogneranno, avranno l'illusione, mentre i giovani prendendo la forza dei nonni, andranno avanti e profetizzeranno».

Dice Papa Francesco: «Gli anziani sono parte integrante della società e rappresentano le radici e la memoria di un popolo. Testimoniano che, anche nelle prove più difficili, non bisogna mai perdere la fiducia in Dio e in un futuro migliore. Sono come “alberi che continuano a portare frutto”: pur sotto il peso degli anni, possono dare il loro contributo originale per una società ricca di valori e per l’affermazione della cultura della vita».