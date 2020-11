Papa nomina un ingegnere meccanico vescovo e cardinale in una settimana

Città del Vaticano - Meccaniche celesti avranno indotto Papa Francesco a chiedere un doppio salto mortale a Mauro Gambetti, che in una settimana è stato nominato prima Vescovo e poi Cardinale. 55 anni, una laurea in ingegneria meccanica, Gambetti (Castel San Pietro Terme, Imola, Bologna, 1965) è stato Custode del Sacro Convento di Assisi.

Ordinato vescovo domenica scorsa ad Assisi, è stato creato Cardinale dal Papa nel Concistoro del 28 novembre. “Per me - riflette - è come un tuffo in mare aperto”. Papa Francesco gli ha affidato la diaconia che ha sede nella chiesa del Santissimo Nome di Maria al Foro Traiano in Roma.

Gambetti è stato anche compagno di classe di Stefano Domenicali, futuro capo reparto corse della Scuderia Ferrari, poi capo della Lamborghini e ora al vertice della Formula Uno mondiale. Dopo la settimana sull'ottovolante pontificio, gli hanno chiesto se la laurea in ingegneria meccanica servirà nel suo ministero di Cardinale.

Mauro ha risposto che la sua formazione gli permetterà -forse- di avere un senso pratico delle cose. Specificando che oltre ad aver studiato, l'ingegnere lo ha fatto davvero, lavorando nell'officina del padre. Sic transit gloria mundi.