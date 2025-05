Papa Prevost Leone XIV era stato a Siracusa in settembre alla Madonnina delle lacrime

Siracusa - Robert Francis Prevost, oggi Papa Leone XIV, l’anno scorso è stato in visita alla Basilica Santuaro della Madonna delle Lacrime di Siracusa. Prefetto del dicastero dei vescovi, l’allora cardinale ha tenuto il solenne pontificale delle 19 lo scorso 1 settembre 2024, giornata dedicata alla famiglia, alla chiusura delle celebrazioni del 71esimo anniversario del pianto della Madonna. Queste le sue parole, quasi profetiche, salutando Papa Francesco di cui da oggi è il successore: «Vorrei solo condividere il messaggio del Santo padre Papa Francesco. Sabato gli ho detto “Santo Padre, buon viaggio”. Come sapete, lui domani parte per un viaggio molto impegnativo e ha chiesto le nostre preghiere. Poi mi dice: “Tu dove vai?”. Ed io ho detto: “Vado a Siracusa, dalla Madonna”. Ha voluto lui salutare tutti voi e assicurare le sue preghiere e di chiedere anche a voi le vostre preghiere per lui, per il suo viaggio, in modo particolare per tutti i popoli della terra che soffrono a causa della guerra, della violenza e dell’odio».

Nella foto il cardinale Prevost, oggi eletto Papa come Leone XIV, con l’arcivescovo Francesco Lomanto nella Casa del Pianto nella foto tratta dal sito della Basilica Santuario Madonna delle Lacrime