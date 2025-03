Papa, un audio di Francesco diffuso al Rosario di oggi a San Pietro

Roma - Un messaggio audio di Papa Francesco, registrato oggi al Policlinico Gemelli, verrà diffuso questa sera al principio del Rosario che si terrà in Piazza San Pietro, dalle ore 21, per pregare per le sue condizioni di salute. Lo comunica la Sala stampa della Santa Sede.

«Le condizioni cliniche del Santo Padre sono rimaste stabili rispetto ai giorni precedenti» lo comunica la Santa Sede nel bollettino quotidiano. Aggiungendo: «Anche oggi non ha presentato episodi di insufficienza respiratoria. Il Pontefice ha continuato con beneficio la fisioterapia respiratoria e quella motoria. I parametri emodinamici e gli esami del sangue sono rimasti stabili. Non ha presentato febbre. I medici mantengono ancora la prognosi riservata. In considerazione della stabilità del quadro clinico il prossimo bollettino medico verrà diffuso nella giornata di sabato. Quest'oggi il Santo Padre si è dedicato ad alcune attività lavorative nel corso della mattina e del pomeriggio, alternando il riposo e la preghiera. Prima di pranzo ha ricevuto l’Eucarestia».

Questa mattina il bollettino vaticano ha riferito che «la notte è trascorsa tranquilla, il Papa sta ancora riposando». In tarda mattinata è stato, poi, riferito che «si è svegliato, prosegue la terapia e fa la fisioterapia fisica». Il Pontefice - si legge ancora - «si alimenta autonomamente, mentre per quanto riguarda l'ossigenazione, da quanto si evince dai bollettini serali, indossa la maschera naso-bocca durante la notte, mentre in giornata è assistito dai naselli». Le fonti vaticane hanno poi escluso, poi, per quanto riguarda l'alimentazione che «non c'è alcuna alimentazione con flebo o sonda». Bergoglio «si alimenta con cibo solido, non si è mai fatto menzione di alimentazione assistita».