Parcheggio Aeroporto Catania con navetta per velocizzare tutto il processo

catania - Raggiungere l’aeroporto può richiedere più impegno del previsto, procurandoci stress ed ansia. Eppure, viaggiare dovrebbe essere un’esperienza esclusivamente rilassante, fatta per staccare la spina ed allontanarsi dalla preoccupazioni quotidiane.

Prenotare in anticipo il parcheggio Aeroporto Catania con navetta potrebbe essere la soluzione ai vostri problemi.

Arriverete a Catania direttamente in auto, senza dover star dietro a treni e pullman inaffidabili, e poi potrete comodamente lasciare la macchina nel parcheggio prescelto.

Il servizio Parkos vi permette di prenotare il posto auto in anticipo e confrontare prezzi ed offerte di tutti i principali parcheggi accanto agli aeroporti d’Italia.

Inoltre, Parkos vi informa sulla disponibilità del servizio navetta, che vi trasporta direttamente dal parcheggio dove avete lasciato l’auto all’ingresso dell’aeroporto.

Ciò significa che potrete valutare anche offerte di parcheggi non vicinissimi ma dal prezzo super vantaggioso, perché la navetta coprirà la distanza per voi.

Come funziona Parkos

L’Aeroporto di Catania è uno dei più frequentati d’Italia, soprattutto durante il periodo estivo. Le centinaia di ragazzi che vivono e lavorano al Nord ritornano a casa per le vacanze, affollando l’aeroporto e, nella maggior parte dei casi, anche i parcheggi.

Perciò, se avete intenzione di partire da Catania vi conviene controllare con il dovuto anticipo i posti auto disponibili e prenotare in tutta serenità su Parkos.

Il funzionamento del sito è semplice ed immediato, così che tutti abbiano la possibilità di usufruirne senza problemi. Non dovete fare altro che accedere ed individuare la sezione dedicata a Catania, leggendo poi l’informativa sui prezzi dei singoli parcheggi.

Attenti alle recensioni, che possono fornirvi qualche informazione in più riguardo la professionalità delle singole compagnie e la validità dei servizi che offrono.

In ogni caso, Parkos si occupa di collaudare ciascun parcheggio affinché non si verifichino problemi, controllando che tutto sia in regola e che i clienti vengano trattati al meglio possibile.

Il servizio navetta, che viene offerto dalla maggior parte dei parcheggi, fa in modo che la permanenza diventi ancora più piacevole. In alcuni casi, è addirittura possibile richiedere un car valet personale, che si occuperà di parcheggiare la macchina al posto vostro ed eviterà che perdiate altro tempo.

E’ importante considerare che il servizio navetta è quasi sempre gratuito ed incluso nel prezzo della prenotazione posto auto. Consideratelo quindi come una possibilità concreta, più che come un elemento aggiuntivo.

Parcheggi disponibili su Parkos

Scopriamo insieme quali sono le compagnie che offrono il servizio di parcheggio aeroporto Catania con navetta. Ciascuna aderisce al servizio di Parkos ed è disponibile per la prenotazione in anticipo, così che non dobbiate preoccuparvi di nulla.

Valutate l’alternativa migliore in riferimento alle vostre specifiche necessità e alle tempistiche di cui disponete. E’ chiaro che più sono i giorni in cui l’auto resta nel parcheggio, più il prezzo aumenta.

1 Air Parking CT

2 B&B Etna Parking

3 Fast Parking Catania

4 Fly Parking

5 Nex Parking

6ParkAir

7ParkinGO Catania

8 Pegaso Parking