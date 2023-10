Partenza bomba per Report che batte Canale5

Boom di Report al debutto nella domenica sera di Rai3 al posto di Che tempo che fa. Il programma di approfondimento condotto da Sigfrido Ranucci è riuscito nella (non facile) impresa di non far rimpiangere alla rete il trasloco di Fabio Fazio su Nove. Report ha dedicato la puntata di apertura a Daniela Santanché e agli affari della famiglia del presidente del Senato Ignazio La Russa, intervenuto con una contestatissima “auto-intervista”. Un elemento evidenziato dal programma con un tweet risultato essere uno tra i più visti e commentati della serata di domenica 8 ottobre.

“Non sono una Santa” e “La Russa Dinasty”, le due inchieste trasmesse da Report nel corso del primo appuntamento della nuova stagione, hanno tenuto di fronte allo schermo 2.061.000 spettatori con l'11,4% di share. Un risultato notevole, anche in considerazione del fatto che Canale5, rete ammiraglia Mediaset e diretto competitor di Rai1, nello stesso slot con Caduta Libera condotto da Gerry Scotti ha totalizzato 1.521.000 spettatori con l’11% di share. Risultati che hanno consentito a Rai3 di diventare seconda rete nazionale sia in termini di share che di numero di spettatori, immediatamente dietro Rai1 che si è aggiudicata la leadership della serata con la fiction Cuori, seguita da 2.876.000 spettatori e il 18% di share.

Il gradimento manifestato dagli spettatori nei confronti di Report è tale da avere consentito al programma di superare perfino se stesso con i numeri del debutto dello scorso anno. Il 7 novembre 2022, data in cui era stata trasmessa la prima puntata della scorsa stagione, Report aveva ottenuto l’8,86% di share con 1.618.000 spettatori.