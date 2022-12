Partorisce in auto, i 3 figli nel sedile dietro festeggiano

Palermo - Stava accompagnando i tre figli a scuola, quando ha capito che non c’era più tempo da perdere e si è diretta verso in clinica per partorire. Non ha fatto in tempo a chiedere soccorso ai medici che ha partorito il quarto figlio nella Fiat 600.

Nel sedile di dietro c’erano i figli festanti che gioivano per la nascita del nuovo fratellino. “Evviva è nato il fratellino”, hanno gridato i ragazzi che hanno assistito dal vivo al parto della mamma.

La donna palermitana di 28 anni ha dato alla luce un bimbo di 2 chili e 900 grammi.